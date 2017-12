Villingen-Schwenningen Gewinner der Nikolaus-Lotterie stehen fest

Wer ein Los gekauft hat, ist dabei, wenn es eine der folgenden Nummern trägt. Diese Losnummern haben gewonnen: 1056, 1065, 1113, 1114, 1115, 1119, 1168, 1221, 1317, 1325, 1354, 1359, 1369, 1378, 1379, 1381, 1384, 1385, 1400, 1403, 1428, 1489, 1493, 1499, 1500, 1518, 1545, 1556, 1579, 1580, 1611, 1620, 1650, 1655, 1657, 1666, 1675, 1678, 1703, 1704, 1741, 1766, 1774, 1802, 1812, 1833, 1838, 1859, 1892, 1908, 1910, 1919, 1950, 1959, 1989, 2011, 2019, 2035, 2076, 2100, 2114, 2129, 2139, 2140, 2162, 2207, 2247, 2414, 2416, 2457, 2484, 2523, 2555, 2665, 2673, 2677, 2694, 2707, 2709, 2739, 2748, 2779, 2806, 2871, 2942, 2986, 2992, 2996, 3013, 3041, 3044, 3170, 3186, 3204, 3220, 3245, 3265, 3301, 3312, 3324, 3370, 3391, 3394, 3407, 3409, 3438, 3444, 3445, 3458, 3459, 3463, 3465, 3476, 3498, 3523, 3524, 3535, 3589, 3591, 3611, 3629, 3643, 3646, 3657, 3700, 3867, 3900, 3910, 3926, 3937, 3956, 3965, 3967, 3976, 3981, 4000, 4007, 4072, 4076, 4078, 4101, 4141, 4180, 4200, 4394, 4682, 4723, 4724, 4742, 4750, 4777.

Margot Haas, amtierende Präsidentin des Rotary Clubs, ist mit der dritten Auflage der Nikolaus-Lotterie hoch zufrieden. "Die Beteiligung war so gut wie nie. Allmählich, das merkt man, wird die Nikolauslotterie zu einer bekannten und beliebten Marke." Das sei gut so, fügt Schatzmeister Hardy Pfeiffer an. Ganz sicher, meint er, sähen die Leute, die Lose kaufen, nicht nur die guten Gewinnchancen, sondern auch die gute Sache hinter der vorweihnachtlichen Lotterie.

Der Erlös fließt in die Förderung des Baus eines neuen Radübungsplatzes im Zentralbereich. Die alte Verkehrsschule ist marode, es muss eine neue her. Der Rotary Club will die Einrichtung unterstützen, weil sie für Stadt und Region wichtig ist: Sämtliche Viertklässler der Schulen lernen Radfahrsicherheit. Außerdem verfolgen Rotary Club und die Kreisverkehrs wacht als Träger das Ziel, auch E-Bike-Kurse für Senioren anzubieten, da in diesem Segment viele Unfälle passieren.