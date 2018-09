Villingen-Schwenningen Gewerkschaften skizzieren Ziele

Dabei stellte Roth fest, dass auch für ihn das Thema Mitbestimmung in Form von Betriebs- und Personalräten selbstverständlich sei. Für die Vertreter der IG Metaller stand die Frage nach einem Konzept im Vordergrund, wie junge Menschen, die sich zur Ausbildung in der Hochschule oder Dualen Hochschule befinden, an das Oberzentrum längerfristig zu binden wären. Neben der Schaffung von günstigem Wohnraum hält Roth auch die Verbesserungen im ÖPNV für notwendig, um die Attraktivität der Stadt insgesamt zu steigern. Dabei setzt er setzt auf selbstfahrende Busse als mittelfristiges Ziel, kurzfristig sei die Verstärkung des Busverkehrs zwischen den Stadtbezirken sinnvoll.

Nach dem Niedergang der Uhrenindustrie und der Unterhaltungselektronik habe sich in der Region der Industriezweig der Automobilzulieferindustrie etabliert. Die Stadt verfüge über eine starke Wirtschaft mit einer offenen und konstruktiven Arbeitnehmervertretung.

Konkret wünschte sich Thomas Bleile, erster Bevollmächtigter der IG Metall, von Roth ein Engagement im Innovationsnetzwerk Schwarzwald-Baar. Aus Sicht der IG Metall muss ein Oberbürgermeister hier flankierend auf die Betriebe hinwirken, damit sich für die Zeit nach dem Verbrennungsmotor weiterhin Zukunftstechnologien in der Tüftlerregion Villingen-Schwenningen ansiedeln. Dazu bietet das Innovationsnetzwerk hervorragende Möglichkeiten. Roth will prüfen, ob ein Arbeitnehmer- Arbeitnehmerinnen-Empfang in zeitlichem Zusammenhang mit dem Tag der Arbeit am 1. Mai, eingerichtet werden soll. Dabei sollte speziell die Arbeit der betrieblichen Interessenvertreter in den Betrieben und der Verwaltung Villingen-Schwenningen gewürdigt ­werden.