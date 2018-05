Villingen-Schwenningen Gewerbliche Schulen gewinnen beo-Wettbewerb

Sechs Teams präsentierten im Stuttgarter Wizemann-Areal ihre kreativen Ideen rund um das Thema Baden-Württemberg 2030: Wie wollen wir leben und was müssen wir dafür tun?. Neben einer Trophäe nahmen die Schüler aus Villingen-Schwenningen auch 1500 Euro Preisgeld mit nach Hause. Bei der Preisverleihung am Abend lobte Kultusministerin Susanne Eisenmann die Teams für ihre kreativen Ideen

Das Projekt "Energiewende-Box" der Gewerblichen Schule konnte die Jury besonders überzeugen. Die "Energiewende-Box" soll als kleines dezentrales System jedem Eigentümer einer Photovoltaik-Anlage helfen, diese effizienter zu nutzen. Zunächst jedoch musste die schuleigene PV-Anlage erneuert werden. Eine kleine steckbare Box wird an kleinen Energiespeichern im Haushalt oder auch in der Industrie, zum Beispiel Kompressoren oder Gefriertruhen, angeschlossen. Die Box schaltet die Geräte auf unterschiedliche Sollwerte in Temperatur beziehungsweise Druck, je nachdem wie viel Energie im Netz zur Verfügung steht, und verteilt sie intelligent.

Bearbeitet wurde das Projekt von Auszubildenden aus Handwerk und Elektronik-Industrie sowie dem lokalen Energieversorger und mehreren Firmen aus der Region. "Die Gruppe und ihr Projekt setzte sich mit einer komplexen Fragestellung auseinander, war innovativ, band selbstständig externe Partner ein und präsentierte im Ergebnis eine wahre Geschäftsidee", so die Begründung der Jury. "Sie haben gemeinsam etwas erschaffen, auf das sie stolz sein können und eine Erfahrung gemacht, auf die sie immer wieder zurückgreifen können."