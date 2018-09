Villingen-Schwenningen Gewalt in der Grauzone

Referent Niklas Konzen ist Archivar und Dozent an der Archivschule Marburg – Hochschule für Archivwissenschaft. Aus Tennenbronn gebürtig, ist er sozusagen mit dem Erbe Hans von Rechbergs aufgewachsen und hat sich in seiner Dissertation an der Universität Tübingen eingehend mit Rechbergs Leben auseinandergesetzt.

In seinem Vortrag wird er nun Einblicke in das heute fremdartig anmutende Kapitel der Ausübung, aber auch der Eindämmung von adliger Gewalt im ausgehenden Mittelalter in der näheren und weiteren Region geben.