Schwarzwald-Baar-Kreis "Ab heute in Richtung Gesundheit" ist ein Modellprojekt zur Gesundheitsförderung für Arbeitslose. Als Auftaktveranstaltung findet heute der erste Gesundheitstag im Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis in der Lantwattenstraße 2 in Villingen-Schwenningen statt. Von 9 bis 15 Uhr können die Kunden der Agentur Gesundheitsmessungen unter anderem durch die AOK die Schwenninger Krankenkasse, einen Betriebsarzt und das Sanitätshaus Am oberen Tor aus VS-Villingen durchführen lassen. Dabei erhalten die Teilnehmer auch Tipps, wie sie ihre Gesundheit für den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt stärken können.