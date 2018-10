Villingen-Schwenningen Gesundheit ist sehr wichtig

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das koste Kraft, die aus Inspiration oder Glauben geschöpft werden könne. Nahezu bis auf den letzten Platz gefüllt war der Sitzungssaal beim Seniorentag, der von Stadt Villingen-Schwenningen und Landkreis gemeinsam veranstaltet wurde und unter dem Motto stand "Glück kennt kein Alter". "Wer möchte nicht glücklich sein, wer möchte nicht Glück haben?" griff Detlev Bührer, Bürgermeister in VS, das Thema in seiner Ansprache auf. Bei der Werbung, die suggeriere, das "jung, schön und gesund" in sei, könne man sich als Senior schon mal vernachlässigt fühlen. Dabei leiste jedes Lebensalter einen Beitrag. Die Gesellschaft brauche die Gelassenheit und Lebenserfahrung des Alters. "Seien Sie glücklich", ermunterte Bührer die Anwesenden, sich auch ehrenamtlich zu engagieren.

"Ich sehe nur glückliche Menschen, der Griesgram ist heute zuhause geblieben", leitete Moderator Henry Greif anschließend humorig Interviews und einen Film zum Thema ein. Bernd Blum und Nico Gerspacher hatten im Abt-Gaisser-Haus Senioren zum Thema Glück befragt. "Glück ist, dass man eine gute Familie hat und gesund ist", lautete eine Antwort. Glück im Alter sei bedingt durch die Gesundheit. Die befragten Ehepaare sprachen vom Glück, zusammen alt zu werden. Aber auch ein Netzwerk von guten Freunden könne wichtig sein, sagte Susanne Schneider vom städtischen Seniorenrat. Wichtig sei, sich aktiv auf die Rente vorzubereiten, meinte einer der Befragten.

Anschließend stellte Greif einige aktive Senioren vor. Dabei wurde bekannt, dass der Kreisseniorenrat nach einer Erkrankung seines Vorsitzenden Hans Rohrbach auf der Suche nach einem neuen Vorsitzenden ist.