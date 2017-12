Villingen-Schwenningen Gesucht: Rietstraßen-Strategie wider das Umsatztief

Bei der jüngsten Info-Veranstaltung der Stadtverwaltung fasste sich Broghammer daher ein Herz und brachte, stellvertretend für die Rietstraßen-Händler, einen Vorschlag ein: Könnte man die Rietstraßensanierung nicht noch einmal verschieben? Die Händler hätten dann Zeit, sich darauf vorzubereiten und gegebenenfalls weniger zu ordern. Ladenhüter kommen den Handel, wenn falsch kalkuliert oder zu viel eingekauft worden ist, am Ende teuer zu stehen. "Natürlich hat man gravierende Einbußen, wenn eine große Baustelle dort ist", meint Broghammer. Wegen des Drecks und der Umstände meiden viele Kunden den Weg dorthin. Preisreduzierungen seien zwar ein Mittel, die dringend für Neues benötigte Fläche wieder frei zu bekommen, doch werde zu stark herunter gepreist, dann lege der Händler am Ende drauf.

Ihr Appell wurde gehört: Die Stadtverwaltung möchte zwar bereits im Februar den Projektbeschluss vom Gemeinderat fassen lassen, so Pressesprecherin Oxana Brunner, allerdings wolle sie dem Gremium dann mehrere Varianten zur Auswahl vorlegen. In diesen sollen mindestens zwei verschiedene Zeitszenarien durchgespielt werden, so Brunner, eine ambitioniertere und eine gemächlichere. So kann beispielsweise schneller ganz umfassend saniert werden – dann aber ist die Erreichbarkeit der Geschäfte währenddessen schlechter. Oder man geht behutsamer vor, zieht die Arbeiten damit aber in die Länge. "Am Ende ist es eine politische Entscheidung, wie wir vorgehen sollen", so Brunner. Wobei auch andere Aspekte mit hineinspielen: Es kommt nicht nur auf das Bauunternehmen an, sondern auch auf weitere Partner wie die Stadtwerke oder Breitband-Anbieter beispielsweise.

Ursprünglich sollte die Baustelle, die sich vom Café Dammert bis zum Latschariplatz erstrecken soll, in mehrere 30 Meter lange Abschnitte gegliedert werden und jeweils weiterziehen. Ob das auch der neue Plan wird, muss sich zeigen.