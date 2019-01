Villingen-Schwenningen Gesucht: Rektor für Brachat-Realschule

VS-Villingen. Rainer Beha war rund neun Jahre Leiter der Villinger Realschule, nachdem er zuvor die Realschule in Blumberg geleitet hatte. Im Herbst 2017 wechselte er an das Schulamt Freiburg, seither führen Konrektor Manfred Schmider und als dessen kommissarische Vertreterin Monika Hock die Geschäfte der Realschule mit über 900 Schülern und 51 Lehrkräften in der Villinger Schulgasse. Eine Übergangslösung, die nun bald einer dauerhaften Lösung weichen soll.

Im Februar soll das Verfahren zur Besetzung der Rektorenstelle an der Villinger Realschule beginnen. Dies erklärte die Leitende Direktorin des Staatlichen Schulamts in Donaueschingen, Sabine Rösner, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten.