Villingen-Schwenningen Gesucht: Häuschen für Katzen

VS-Nordstetten. Am Freitag, 10. August, brannte die Scheune eines Landwirts in Nordstetten vollständig nieder. Bis zu diesem Zeitpunkt wohnten dort vier Katzen. Jetzt fehlt ihnen ein Dach über dem Kopf. Einen Besitzer haben sie nicht direkt: Drei tierliebe Frauen, darunter Ljuba Leyn und Tanja Vukelic, umsorgen die Katzen mit Futter und Milch.

"Sie sitzen auf dem nassen Gras, weil die Scheune ihr zu Hause war und sie nicht von dort weg möchten", berichtet Ljuba Leyn von der Situation. Das Fell der Tiere sei ganz schwarz von den Überresten des Brandes, unter denen sie Unterschlupf suchen. "Sie brauchen eine Hütte, um im Herbst und Winter zu überleben", sagt die Villingerin mit Tränen in den Augen. Die starke Bindung an die Örtlichkeit hängt wohl damit zusammen, dass alle vier in der Scheune in Nordstetten auf die Welt gekommen sind und jeher dort gelebt haben.

Katzen sind nicht vermittelbar