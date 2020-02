Villingen-Schwenningen Gesucht: Die beliebtesten Fasnets-Stüble 2020

Doch was die Lokalitäten indes unterscheidet, das sind mitunter die Größe, die Musikrichtung oder das Programm. In machen Stüble geben sogar die verschiedenen Fasnetsgruppen eine Kostprobe aus ihrem vielseitigen Kabarett-Repertoire. So steht jetzt schon fest: Für jeden närrischen Geschmack ist auf jeden Fall etwas dabei.

21 Stüble in Villingen

Das Stüble-Treiben geht in Villingen bereits in mehreren Besenwirtschaften am Mittwoch, 19. Februar, nach dem Rollenschütteln los und endet am Fasnetsdienstag. Und auch wenn viele Lokalitäten am Montag und Dienstag rund um die Umzüge nur den Hästrägern vorbehalten sind, können sich die übrigen Fasnetsliebhaber sicher sein, dass auch sie in den übrigen Besenwirtschaften nicht zu kurz kommen werden – in Kostümierung versteht sich. Ganze 21 Stüble können dabei unter die Lupe genommen werden.

14 Locations in Schwenningen

In Schwenningen fällt der Startschuss am Schmotzigen nach der Schülerbefreiung. Hier können sich die "Stüble-Hopper" in 14 Lokalitäten bei einer traditionellen Schorle bis Fasnetsmontag austoben.

Im vergangenen Jahr haben rund 1400 Narrenfreunde bei der Abstimmung mitgemacht und in der Neckarstadt zum vierten Mal hintereinander die Besenwirtschaft der Bauchenberg Hexen im Innsider zum Sieger gekürt. Schafft es der Schwenninger Verein diesmal wieder oder kann möglicherweise ein Außenseiter das Rennen machen?

In Villingen konnten die Eschach Kobolde aus Obereschach ihren Titel aus 2018 verteidigen. Gespannt kann man also sein, ob das Beizle in der Goldgrubengasse wieder viele Menschen anziehen wird.

Wir wünschen viel Spaß bei der ausgiebigen Stüble-Tour!

Abgestimmt werden kann bis Fasnetsmontag, 12 Uhr!