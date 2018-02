Villingen-Schwenningen Gesucht: Beliebteste Fasnets-Stüble in VS

Sowohl der Villinger als auch der Schwenninger Stadtbezirk verwandelt sich in den kommenden Tagen in eine große Narrenhochburg. Neben zahlreichen Umzügen, Bällen und Bräuchen darf eines nicht fehlen: die Fasnets-Stüble, die zum Schunkeln, Singen und Tanzen einladen. Dabei ist es für Vereine, Privatmenschen oder Organisationen mittlerweile schon zur festen Tradition geworden, ihre Türe zu öffnen und die Fasnetsfreunde zu Musik – egal ob live oder aus der Konserve –, närrischer Vorführung und der traditionellen Schorle anzulocken.

Doch nicht nur in den alt bewährten Besenwirtschaften wird zwischen dem Schmotzigen und Fasnet-Zischtig bis tief in die Nacht gefeiert, auch neue Räumlichkeiten machen Lust auf eine ausgelassene und abwechslungsreiche Stüble-Tour durch die Doppelstadt. Doch welches Villinger Stüble kommt bei den Narren am besten an? Und welche Schwenninger Besenwirtschaft kann mit der besten Stimmung überzeugen? Beim Online-Voting des Schwarzwälder Boten haben alle närrischen Leser die Möglichkeit, ihr beliebtestes Beizle zu küren! Bei der Abstimmung hat man die Qual der Wahl: In Villingen laden 17, in Schwenningen 14 Lokale zum Feiern ein.

Mit Spannung erwartet die Redaktion des Schwarzwälder Boten das diesjährige Voting: Wer wird adäquater Nachfolger des Trommlerzugs der Villinger Glonki Gilde sowie der Bauchenberg-Hexen aus Schwenningen? Oder können die Sieger von 2017 auch in diesem Jahr mit der besten Fasnetstimmung überzeugen? Eine ausführliche Stüble-Tour ist also in den kommenden Tagen Pflichtprogramm, um dies auszutesten!