VS-Villingen. Mit dem Thema "Mensch und Freiheit" beschäftigt sich der Kreis "Philosophie im Gespräch" heute, Donnerstag, 3. Mai, ab 20.15 Uhr im Vortragssaal in der Hammerhalde 46/3 in Villingen. Dieter Gellhorn stellt in seinem Vortrag die These auf, dass der Mensch zwar gegenüber dem Tier ein unvergleichlich hohes Maß an Freiheit besitzt, die im geschichtlich-evolutionären Prozess gewachsen ist. Aber Gellhorn geht auch der Frage nach, was Freiheit ist und in welchem Verhältnis der Begriff zum Beispiel zu Bindung steht. Der Eintritt ist frei. Auch Gäste sind willkommen.