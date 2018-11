Villingen-Schwenningen Gesichtsverlust oder Verjüngungskur?

Erstaunt über so massive Eingriffe

An den Häusern werde zwar mit Hochdruck gearbeitet, so die Gemeinderätin, aber jedes Haus "sieht komplett anders aus". Die Architektur werde teilweise massiv verändert, zeigte sich Kunkis-Becker am Mittwochabend erstaunt über solch "massive Eingriffe"

Bürgermeister Detlev Bührer wandte ein, die Gebäude stünden nicht unter Denkmalschutz. Daher bleibe es den jeweiligen Eigentümern vorbehalten, wie sie die Fassade gestalten.