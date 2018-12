Villingen-Schwenningen Gesellschaftliches gibt zu denken

Pfarrerin Märit Kaasch von der evangelischen Johanneskirche II widmet sich an Heiligabend vor allem den jüngeren Christen. Am 24. Dezember hält sie um 15 Uhr einen Krabbelgottesdienst für die Jüngsten. "Ich möchte versuchen, den Kindern Weihnachten begreiflich zu machen. Meine Botschaft wird deshalb sein, dass ich anhand der Weihnachtsgeschichte zeige, dass es auch in einer chaotischen Welt kleine Möglichkeiten der Geborgenheit gibt" – wie im Stall zu Bethlehem.

Beim Familiengottesdienst um 16 Uhr will Märit Kaasch versuchen, dass sich die Teilnehmer mit Weihnachten persönlich auseinandersetzen. "Das Krippenspiel findet dieses Jahr unter dem Titel ›Maria und Josef im Wohnzimmer‹ statt." Dabei würden sie auf Oma und Opa und deren beiden Enkelkinder in der heutigen Welt treffen, schildert Kaasch. "Mit dem Übertrag ins Heute soll es den Zuhörern leichter fallen, die Geschichte an sie heranzulassen." Wichtig sei ihr aber auch, dass während des Krippenspiels herzhaft gelacht wird. "Denn auch das gehört zu Weihnachten."