Villingen-Schwenningen Geselligkeit auch im Alter wichtig

Jeden Monat wird an einem Nachmittag zu einem gemütlichen Treffen eingeladen, das je nach Jahreszeit passend gestaltet wird. Lustig geht es an der Fastnacht zu, besinnlich in der Weihnachtszeit. Geselligkeit, Gesang und Geburtstagsfeiern sorgen dafür, dass die Gemeinschaft Spaß bereitet. Gemeinsam besucht werden die Veranstaltungen der örtlichen Vereine, wie das Zinkenfest der Rietheimer Musikanten und das Sommerfest des Sportvereins. Ein Tagesausflug steht auch alljährlich auf dem Programm, im vergangenen Jahr führte er an den Kaiserstuhl mit einer Traktorfahrt durch die Weinberge. "Wir bieten das an, was mit zunehmendem Alter noch möglich ist und wir freuen uns, wenn davon reger Gebrauch gemacht wird", ließ Vorsitzende Waltraud Kunkel auf der Jahreshauptversammlung verlauten.

Über die Finanzen informierte Ingrid Schmidt, die auch für ein weiteres Jahr die Kasse verwalten wird. Von Erika Neininger wurde ihr eine einwandfreie Buchführung bestätigt. Anerkennenden Beifall gab es für Waltraud Kunkel für ihr Engagement im Seniorenkreis, den sie seit über zehn Jahren leitet und auch für das nächste Jahr einstimmig gewählt wurde. Zudem übernahm sie nach gutem Zureden auch das Amt der Schriftführerin Maria Hall, da diese wegen Wohnungswechsel nicht mehr zur Verfügung steht.

Ortsvorsteherin Gudrun Furtwängler dankte dem Vorstandsteam für das abwechslungsreiche Programm. "Auch wenn die Möglichkeiten beschränkt sind, ist die Geselligkeit wichtig." Das nächste Treffen findet am 30. Mai zu einer Maiandacht in der Lourdesgrotte statt. Beginn ist um 14 Uhr. Bei Regenwetter findet die Andacht in der Rietheimer Pfarrkirche statt.