VS-Villingen. Nach Angaben der Polizei waren die beiden Kinder nach Schulschluss, gegen 12.15 Uhr, auf dem Nachhauseweg und überquerten an der Fußgängerampel, auf Höhe der Albert-Schweizer-Schule, die Straße. Eine 45-jährige Fahrerin eines Kia erkannte die Schüler zu spät und erfasste die beiden Geschwister mit der Fahrzeugfront. Der ZwölfJährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste ambulant in der Klinik behandelt werden. Seine 14-jährige Schwester wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Der entstandene Sachschaden am Kia wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil zum Unfallhergang dauern derzeit an. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil, Telefon 0741/ 34 87 90, zu melden.