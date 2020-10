Villingen-Schwenningen Geschwindigkeitsüberwachung: Mitarbeiter werden bedroht

In diesem Zusammenhang werde nun au die wöchentlichen Veröffentlichungen der Messstellen in den Medien verzichtet, "um möglichen Tätern nicht schon im Voraus die Gelegenheit zu geben, den Messort einige Tage vorher zu erfahren und sich auf mögliche, bereits angedrohte, Taten gezielt vorbereiten zu können", begründet Brunner diesen Schritt. Die Stadtverwaltung bittet in diesem Zusammenhang um Verständnis für diese Sicherheitsvorkehrung.

Der "Superblitzer" war Anfang Oktober an der B 33 bei Villingen aufgebohrt und in Brand gesteckt worden. Er befindet sich laut Brunner derzeit in Reparatur. Derzeit könne nicht gesagt werden, ob er wieder einsatzfähig gemacht werden kann, wie lange er ausfällt und wie hoch der Sachschaden ist. Ob in diesem Zusammenhang ein Täter gefasst werden konnte, ist ebenfalls nicht bekannt.