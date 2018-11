Villingen-Schwenningen Geschenkideen und Genüsse fürs Fest

VS-Villingen. Auch für die neue Auflage halten Sabine Samhammer und Wolfgang Bliestle am bewährten Konzept fest: Sie verwandeln den gesamten Gebäudekomplex samt Küchenstudio in eine Fläche voller weihnachtlicher Überraschungen. Auch das Café Marie, die Tagespflege für Senioren des Caritasverbandes, ist wieder mit von der Partie. Die beiden Initiatoren haben erneut Aussteller gewonnen, die zu dem Aventsbasar mit dem ausgewählten Angebot und seinem besonderen Flair passen. Als Motto haben sie dieses Jahr "Engel in 1000 Variationen" gewählt. Schon seit Anfang des Jahres waren sie in Deutschland und Holland unterwegs, um bei Messen und Ausstellungen Schätze für die Advents- und Weihnachtszeit zu finden. Gerade Engel, ob klein oder groß, dick oder dünn, hatten es ihnen angetan. Die einen sind aus Holz, die anderen aus Kork, selbst ins Tutu sind einige der himmlischen Boten gehüllt, verrät Sabine Samhammer. Großen Wert legen die beiden darauf, dass für jeden Geldbeutel etwas zu finden ist und auch der soziale Aspekt nicht zu kurz kommt: Der Verein­ ­Liso Tanzania mit Sitz in Brigachtal, der ein Waisenhaus in Afrika betreibt, ist wieder mit einem Stand vertreten, an dem er seine Arbeit vorstellt und Kunsthandwerk anbietet. Aktuell geht es darum, Geld zu sammeln, um ein weiteres Kind aufnehmen zu können. Dies unterstützt das Planungsbüro mit der Spende eines Teiles der Einnahmen.

Ebenfalls erneut anzutreffen sind der Genussladen, das "Vöhrenbacher Himmel­stieble" und die Schwarzwälder Genusswerkstatt, die Köstlichkeiten zur Festzeit präsentieren. Bächles Grillwagen kümmert sich um das leibliche Wohl. Meik Gildner seinerseits stellt seine Eventlocation für Feiern und Tagungen vor. Handgefertigten Schmuck gibt es bei Heike Hagen, adventliche Floristik beim Blumenladen aus der Saarlandstraße und Second-Hand-Outfits mit Stil beim Onlineunternehmen www.secondlifefashion.de. Neue Aussteller sind DreiFilz mit einem Angebot an Taschen, Puschen und Accessoires.

Das Planungsbüro Bliestle stellt sein zusätzliches Standbein vor: das Gusto Marie. Den mit einer Profiküche ausgestatteten Raum samt Dachterrasse, den bisher die Werbeagentur Gildner als Genussatelier genutzt hat, haben Sabine Samhammer und Wolfgang Bliestle in eine Schwarzwaldlodge verwandelt, die sie für Tagungen, Feiern und Schulungen vermieten, ob mit oder ohne Verpflegung. Auch im Café Marie haben die Besucher die Möglichkeit, einen Blick in alle Räume zu werfen und die Betreuungseinrichtung kennenzulernen. Die Senioren der Tagespflege sind mit viel Spaß dabei, Bastelarbeiten für den Basar anzufertigen. An beiden Tagen servieren die Caritas-Mitarbeiter Kaffee und Kuchen. Für Unterhaltung ist bei einem Suchspiel gesorgt. Über die ganze Ausstellungsfläche sind aufblasbare Weihnachtsfiguren verteilt, auf einer Laufkarte gilt es, sich an jedem Standort einen Stempel abzuholen. Für jeden, der all die Weihnachtsmänner, Schlitten und Tiere findet, lockt am Ende ein Geschenk Nicht nur bei diesem Spiel sind die Mitarbeiter von Wolfgang Bliestle im Einsatz. Das gesamte Team sei auf den Beinen und freue sich auf das Ereignis. Sabine Samhammer ist seit Wochen dabei all die Ware auszupacken und im gesamten Haus eine festliche Atmosphäre zu schaffen.