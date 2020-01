Villingen-Schwenningen Geschenk an chinesischen Botschafter bei IHK-Treffen ein Affront?

China gilt als extrem kompliziert

Im Zuschauerraum jedoch zuckte der eine oder andere China-Experte merklich zusammen. "So etwas kann in China leicht als Affront verstanden werden", sagt ein China-Kenner, der selbst viele Wochen im Jahr in China verbringt.

Die im Reich der Mitte übliche Etikette birgt für Europäer zahlreiche Fettnäpfe. China gilt als extrem kompliziert. Keine weißen oder gelben Blumen als Gastgeschenk mitbringen - damit werden die Toten geehrt. Mit Essstäbchen niemals senkrecht ins Essen stechen - dann könnte jemand gestorben sein oder bald sterben. Immerhin: Schmatzen und Schlürfen bei Tisch sind ausdrücklich erlaubt, ja, sogar erwünscht. Und wie schaut es nun mit dem No-Go einer geschenkten Uhr von der IHK an Wu Ken aus? War man einfach unachtsam? Interkulturell inkompetent? Uninformiert? Leichtsinnig?

Kuckucksuhr wohl eine Ausnahme

Mit diesen Fragen am Tag danach konfrontiert, stürzte man sich auch bei der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg in die Recherche. "Sie haben recht, man sollte niemals eine Uhr an einen Chinesen verschenken", so die Rückmeldung von Pressesprecher Christian Beck. Eine Ausnahme gebe es allerdings offenbar in diesen modernen Zeiten: die Kuckucksuhr. Eine Mitarbeiterin der Kammer habe dieses Beispiel im Internet gefunden: "Eine Ausnahme ist die Schwarzwälder Kuckucksuhr. Auch eine Rolex-Uhr wird man nicht zurückweisen." - die Firma b-wise schreibt das auf ihrer Seite business-wissen.de. Und auch der Umstand, dass man sich bei der Chinesischen Botschaft im Vorfeld "rückversichert" habe, ob das Gastgeschenk in Ordnung sei, soll der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg Absolution für das für China-Kenner unpassende Geschenk erteilen.

Ob’s ihm gefallen hat? Laut den Machern des China-Knigges von akademie.de dürfte das IHK-Präsidium das am Freitag erfahren haben. Eine gute Miene zum bösen Spiel liege Chinesen fern, ist dort zu lesen. "Dafür lässt er ihn die Enttäuschung am Tag darauf spüren. Falls er sich nicht herzlich und mit Begeisterung bedankt, hat es ihm vermutlich missfallen."