Villingen-Schwenningen Geschäftsführer-Posten ist weg: Ex-Injoy-Chef rechtskräftig verurteilt

Worum geht es? Begonnen hatte die facettenreiche, langwierige Geschichte bereits im Jahr 2012 mit dem geplanten Umzug des Injoys aus den Räumen im Ifängle in das aktuelle Objekt im Villinger Brigach-Business-Center in der Wilhelm-Binder-Straße. Dieser konnte jedoch – aufgrund von Verzögerungen beim Umbau – nicht wie geplant stattfinden.

Das hatte auch Folgen für das Fitnessstudio G1: Dieses stand mit Geräten und Mitarbeitern bereit, um die Räume zu übernehmen. Eine Zwangsräumung der Immobilie in der Gottlieb-Daimler-Straße lief durch Mitwirken des Angeklagten zunächst ins Leere. Zudem ließ sich dieser vom finanziell angeschlagenen Vorbesitzer eine Lebensversicherung übertragen.

Sowohl gegen das erste Urteil des Amtsgerichts in Villingen im Jahr 2013 als auch gegen das darauffolgende Urteil des Landgerichts Kon­stanz am 2. Mai 2017 legte der Angeklagte Revision ein. Im zweiten Fall war er damit allerdings nur teilweise erfolgreich. Der Oberlandesgericht Karlsruhe entschied zwar, dass hinsichtlich der Höhe der Strafe neu verhandelt werden muss, sah den Schuldspruch wegen Beihilfe zur Vereitelung der Zwangsvollstreckung und der Beihilfe zur Gläubigerbegünstigung als richtig an.