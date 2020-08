Villingen-Schwenningen Geschäftsführer Peter Metzger verlässt DRK

Tatsächlich stand Metzger im Zusammenhang mit der gescheiterten Fusion der DRK-Kreisverbände Villingen-Schwenningen und Donaueschingen in der Kritik. Aus internen Reihen war immer wieder von einer fehlenden Bindung zwischen dem Geschäftsführer und der Basis zu hören. Auch in administrativer Hinsicht sei es, so wurde unserer Zeitung zugetragen, nicht immer einwandfrei gelaufen.

Wie damals berichtet, seien zwischen ­den Mitgliedern in VS und Donaueschingen Grabenkämpfe ausgebrochen. So hätten insbesondere die Mitglieder in der Doppelstadt seit Bekanntwerden der Fusionspläne immer häufiger das Gefühl gehabt, dass Donaueschinger DRK-Kollegen "vorpreschen" und eine gewisse Führungsrolle übernehmen würden. Mangelnde Kommunikation zu aufdrängenden Fragen sorgte schließlich für einen Paukenschlag, als die VS-Basis den Fusionsplänen vorerst eine Abfuhr erteilte.

Im Nachgang hatte Jürgen Roth, der die Fusionspläne immer wieder forciert hatte, den Mitarbeitern einen Fahrplan aufgezeigt, um das weitere Vorgehen zu besprechen. In diesem Rahmen hatte auch eine Aufarbeitung durch erneute Beratung im Kreisvorstand stattgefunden. Ob hierbei Metzger der vorzeitige Abschied nahe gelegt wurde, ist aber offen.

Der DRK-Geschäftsführer hatte erst im Januar 2019 den Posten übernommen, nachdem sein Vorgänger Winfried Baumann in den Ruhestand gegangen war. Den nahtlosen Übergang hatte der Vorstandsvorsitzende Jürgen Roth arrangiert. Zuvor war Metzger 21 Jahre lang bei EBM-Papst tätig, zuletzt in einer Management-Position. Betont wird dabei aber, dass der Geschäftsführer den DRK-Kreisverband "in gegenseitigem Einvernehmen" verlässt. Außerdem habe Metzger sich bereit erklärt, bis auf Weiteres zur Verfügung zu stehen, um einen geordneten Übergang sicherzustellen. "Selbstverständlich wird umgehend mit dem Wiederbesetzungsverfahren begonnen, um schnellst möglich einen Nachfolger für die Stelle des Geschäftsführers zu finden", heißt es in der Mitteilung.