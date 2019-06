Villingen-Schwenningen Geschäfte wollen Essen nicht wegwerfen

Doch es sind auch andere, die dankbar sind für reduzierte Lebensmittel, beispielsweise den Schokoladen-Osterhasen, den Tage später kaum noch jemand haben will. Regelmäßig schauen Ehrenamtliche Helfer vorbei und holen Waren ab, die sie dann Flüchtlingsfamilien vorbei bringen. "Und diese freuen sich so sehr darüber", berichtet die Inhaberin. Was an "Grünzeug" übrig bleibt, ist noch lange nicht reif für die Biotonne. "Da haben wir Abnehmer, die das ihren Pferden verfüttern."

Anna Maria Conti (Conti Lebensmittelmarkt in Villingen) verneint prompt. "Abfall? Das haben wir so gut wie keinen." Und schon erklärt die Inhaberin warum: Zum einen liege auch bei ihr reduzierte Ware in getrennten Tischen gleich am Eingang aus, "die man noch gut verzehren kann". Zum anderen kennt auch sie "einige Familien, die nicht viel haben, denen schenken wir dann die Lebensmittel, ohne viel Tamm Tamm", erzählt sie.

Leben im Überfluss

Das wenige, was dann noch übrig bleibe, das "nehmen wir für den Eigenverbrauch". Anna Maria sagt auch, was sie zu diesem fast geschlossenen Kreislauf antreibt: "Ich kann nichts weg werfen. Viele sterben vor Hunger und wir leben hier im Überfluss." Doch auch die kleineren Lebensmittelgeschäfte haben ihre Müllvermeidungsstrategien. In der Villinger Kutmühle beispielsweise wandern Brot oder Brötchen entweder zum halben Preis über die Theke, oder "wir geben es an die Tafel". Im Tafelladen-Verteiler ist auch der Cap-Markt in Villingen, der täglich Obst und Gemüse zur Abholung bereit stellt. Und dies seit Beginn. Vor sieben Jahren.

Bio-Brot fürs Pferd

Olaf Schrempp vom gleichnamigen Reformhaus bietet sein Brot vom Vortag zum halben Preis an: "Es gibt genug Kunden, die das gerne in Anspruch nehmen." Auch überreifes Obst finde noch seine Abnehmer, "für Smoothies oder Shakes". Der Preis, meint der Inhaber mit einem Augenzwinkern, sei dann Verhandlungssache. Bio-Brot, das kein Kunde mehr mag, wandert nicht in die Tonne, sondern geht an einen Bio-Hof. "Denn die Tiere dürfen nur biologisch angebautes Futter vorgesetzt bekommen." Abfall? "Gegen Null." Und wie sieht es bei dem "Geschäft" aus, das von vielen Discountern täglich Lieferung bekommt und zu den Öffnungszeiten rund knapp 60 Bezugskartenbesitzer zählt, im Schnitt? "Sehr wenig", so die Bilanz von Helgina Zimmermann, Leiterin der doppelstädtischen Tafelläden. Und der wenige Rest, der nicht mehr über die Ladentheke gehen kann? "Den bekommen Vereine mit Tierhaltung."

Was sagen die Lebensmittelkontrolleure zu den Ansätzen, Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) abgelaufen ist, vergünstigt anzubieten? "Grundsätzlich ist dies möglich", reagiert Heike Frank von der Pressestelle des Landratsamtes, zu dem die Lebensmittel kontrolle gehört, auf die Anfrage unserer Zeitung. "Allerdings sollte dann der Supermarkt darauf hinweisen, dass das MHD abgelaufen ist." Dieses Datum weise darauf hin, dass bis zu dem genannten Datum die Qualität garantiert werde.

Geflügel kein Thema

Nach Ablauf des MHD stehe der Hersteller des Lebensmittels nicht mehr in der Verantwortung der Garantie, sondern der Anbieter. Das heißt, der Supermarkt müsse regelmäßig überprüfen, ob die Ware noch in Ordnung sei. Ausnahme: Lebensmittel mit der Angabe zu verbrauchen bis zum Tag X, wie zum Beispiel bei Hackfleisch oder Geflügel, müssen entsorgt werden.