Villingen-Schwenningen "Gesang ist auch Kopfsache"

2016 bei DSDS

"Gesang ist auch Kopfsache – denn ich wollte immer verstehen, was ich da mache und wie alles zusammenhängt", gibt er zu. Inzwischen hat es "Klick" gemacht. 2016 traute sich der DSDS-Fan vor das Dieter-Bohlen-Tribunal. Er überstand die wenig glamouröse Vorauswahl in einer kahlen Kölner Fabrikhalle vor RTL-Mitarbeitern und durfte tatsächlich Bohlen, Michelle, Scooter-Frontman H. P. Baxxter und Shirin David das "Falling Slowly" von Glen Hansard und "Photograph" von Ed Sheeran vorsingen. Mit Erfolg – er erreichte als einer von 120 Teilnehmern den Recall, war dann aber nicht unter den 16 Besten, die nach Dubai reisen durften.

Für Alexander Gambin war die DSDS-Teilnahme eines der Puzzleteile an Bühnenerfahrung, die er unermüdlich sammelt. Bei zwei Projektchören von Heike Hastedt war er schon dabei, außerdem sang er als Chorsänger bei Mozarts "Zauberflöte" sowie als Solist, bei "Hänsel und Gretel" bei Opernaufführungen in Rottweil.

Unter "Erfahrung" bucht er auch die vielen Karaoke-Auftritte ab, die er nebenbei in der ganzen Region hat. Es gebe in der Umgebung etliche Bars, die Karaoke-Veranstaltungen anbieten. "Das ist ein Riesenspaß und man trifft immer wieder die gleichen Leute", in der "Community" hat er inzwischen viele Freunde.

Einem Zufall ist es zu verdanken, dass er bei dem Casting zu den diesjährigen Deutschen Karaokemeisterschaften angetreten sei, denn eigentlich habe er nur zusehen wollen. Er sang doch und qualifizierte sich für die ­Endausscheidung im bayerischen Brannenburg – und gewann. "Damit habe ich im Leben nicht gerechnet", sagt er lachend. Als deutscher Karaokemeister trat er bei den wenige Tage später stattfindenden Europameisterschaften auf Kreta an und wurde Neunter.

Aufwärtstrend im Beruf

So gezielt er seine musikalische Karriere vorantreibt, so stetig ist Alexander Gambin auch in seiner beruflichen Laufbahn auf dem Aufwärtstrend. Nach der Mittleren Reife an der Karl-Brachat-Realschule ließ er sich bei der Stadt zum Verwaltungsfachangestellten ausbilden. Ab 2001 durchlief er in Festanstellung danach etliche Ämter: Er arbeitete bei den TDVS, tat im Sozialamt und in der Steuerverwaltung Dienst und saß im Sekretariat des Haupt- und Personalamtes. Nebenberuflich bildete er sich zum Verwaltungsfachwirt weiter, wurde in der Stadtkasse tätig und war vier Jahre lang beliebter Schulsekretär am Romäusring-Gymnasium.

2012 bewarb er sich erfolgreich auf das Amt für Schule, Bildung und Sport (heute JuBIS), wo er sich um die Anliegen der städtischen Schulen kümmerte.

Seit Ende 2015 ist Alexander Gambin im Referat des Oberbürgermeisters. Im Team ist er dort unter anderem für die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse zuständig. Dazu zählen neben der Vorbereitung auch die Administration, die Kommunikation mit den Stadträten sowie die Erstellung des Protokolls.

Er hofft auf "The Voice"

Seine ganze Freizeit gehört aber dem Gesang. Irgendwann würde er gerne bei der TV-Castingsendung "The ­Voice of Germany" dabei sein, sagt er. Dafür lasse er sich aber noch Zeit, denn "schließlich will ich dort ja auch etwas abliefern".