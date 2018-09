Villingen-Schwenningen Gerne zupft er wieder den Bass

Auf Käferbergle geprobt

Auf dem Käferbergle, genauer in der Schreinerei Kornhaas in der Schulgasse, wurde geprobt. Zur Band gehörten neben Rosmislowsky und Achim Frey auch dessen Bruder Günter, Herbert Kornhaas und Roland Herr, in der nächsten Band kamen für Günter, Herbert und Roland Bene Erdel und Manfred ­Müller dazu. Auftritte hatten die Jungs 14-tägig in der Alten Tonhalle beim "Jugendball", sie spielten in der Waffenschmiede oder im Bahnhofshotel in Tiengen.

Rote Nylonjacke

Bernd Rosmislowskys Markenzeichen war neben seinem Bass eine rote Nylonjacke. Aus dem Jahr 1969 stammt die Vinylplatte "Under Party Ground", die er zu Hause in Rietheim hütet wie einen Schatz und auf dem neben "The Be Nice" mit "Sporting Live" und "If I stay too long" auch Titel der damals angesagten Bands "The Rope Sect", "First Decision" und "Those" zu hören sind.

Nach einer unbeschwerten und zum Leidwesen so mancher Erwachsener ungezügelt wilden Zeit gewannen auch bei Bernd Rosmislowsky die Familie und der Beruf allmählich die Oberhand. 1977 heiratete er, Tochter Susanne kam auf die Welt, für ASCO in Mönchweiler betreute er ein Fertigungsband und ab 1979 formte er seine Karriere bis hin zum weltweit agierenden technischen Betriebswirt bei Kienzle Apparate und dessen Nachfolgeunternehmen.

Auch politisch engagierte sich Bernd Rosmislowsky in dieser Zeit, war im Ortsverein der SPD aktiv und Vertrauensmann bei der IG Metall.

Mitte der 1980er-Jahre wurde die Lust, wieder Musik zu machen, übermächtig und Bernd Rosmislowsky folgte Dieter Hahne in dessen neue Band "Cock’s Combo". 30 Jahre lang schrieben Achim Frey, Herbert Kornhaas, Rosmislowsky und Hahne, später auch Ede Schnur, mit dieser Formation Musikgeschichte. Immer zum Jahresende und an der Fastnacht waren Auftritte. "Jeweils drei Tage davor haben wir geprobt, bis die Fetzen flogen", erinnert sich der Bassist. Gespielt wurde stets zu Gunsten des stets klammen Jazz-Clubs. Die ersten Gigs fanden daher auch im Jazz-Keller in der Webergasse statt, bis die Schar der Zuschauer so groß wurde, dass man in die Scheuer ausweichen musste und für den Folk Club spielte.

Vor drei Jahren beendete "Cock’s Combo" – aus Altersgründen – ihr Dasein offiziell. Die Musik ganz lassen kann indes keiner der Musiker, wie man an der Gründung von "Beetle Mountain Band" ablesen kann.

Heute lässt es Bernd Rosmislowsky allerdings ruhiger angehen als damals. Zwar ist er seit 2015 im Ruhestand und verfügt über mehr Freizeit, doch die wird durch sein Hobby, das Sammeln und Instandsetzen von Wand- und Schilderuhren, gut gefüllt.

Reparaturcafé geplant

Und jetzt ist da die Idee, mit Technikerfreunden in Villingen ein Reparatur-Café zu gründen. Es fehlt nur noch ein geeigneter Raum.