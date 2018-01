Villingen-Schwenningen "Germanistik ist heilbar"

VS-Schwenningen. Das weiß auch der "nerdige Germanist" Philipp Scharrenberg. Und verspricht dem Publikum am Freitag, 2. Februar, 20 Uhr, im Theater im Capitol in Schwenningen einen lustigen, sprachverspielten und "philosofrischen" Abend.

Philipp Scharrenberg, seit Jahren Showbiz-Consultant im B2C (Bühne-to-Crowd)-Bereich und Senkrechtstarter an der "Wort Street", schnürt ein lukratives Sprachspielpaket, in das man definitiv investieren sollte: ein einzigartiger Mix aus Gedichten, Songs, Raps und Kurzgeschichten mit hohem Scharriholder- Value!

Auch wenn der Titel anderes vermuten lässt: Scharrenberger ist weiterhin Germanist, bekannt für seine Sprachakrobatik, Wortverdrehungen und Bühnendichtung – und "der Beweis, dass man es auch mit Studium zu nichts bringen kann".