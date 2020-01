Villingen-Schwenningen Genervte Anwohner nach Fahrplanänderung

Den Baumanns geht es nicht anders. Dass der ÖPNV verbessert werde, schön und gut, findet Konrad Baumann aus der Oderstraße. Aber dann doch bitte bedarfsgerecht. Sieht er hingegen die halbstündlich, vornehmlich vollkommen leeren Busse an seinem Reihenhaus vorbeiziehen, packt ihn derzeit die Wut. "Warum wurden wir Anlieger bei der Planung nicht mit einbezogen?", will er wissen. Dann hätten die Verkehrsplaner erfahren, dass es mit dem Busverkehr von und in die Wöschhalde bislang doch auch geklappt hat. Von 5.12 bis 22.42 Uhr treffen unablässig Busse vor seinem Schlafzimmerfenster ein.

Neun Minuten später exakt derselbe Bus

Ebenso kurios: Der gleiche Bus trifft mehrfach am Tag zunächst an der Haltestelle vor der Oderstraße 75 an und dann, neun Minuten später, an der Oderstraße 60. Im Sommer bei offenem Fenster zu schlafen? Daran wagen Ursula und Konrad Baumann derzeit gar nicht zu denken. Das Vogelgezwitscher am frühen Morgen, erzählt Ursula Baumann, sei nun dem Motorendröhnen der Buslinien 4, 5 und 6 gewichen. Und alle nehmen sie Kurs auf "den heimlichen Busbahnhof in der Wöschhalde", wie die Anlieger mit ihrem längst entwickelten Galgenhumor bemerken: Die Schlaufe Stettiner-, Breslauer- und Görlitzer Straße, und mittendrin die Haslachschule.

Dort wohnt Max Bammert und deutet auf die Einfahrt seiner Garage. Dass sie von Elterntaxis blockiert ist, wenn Mamas und Papas ihre Sprösslinge aus der Haslachschule abholen wollen, daran hat sich Bammert schon fast gewöhnt. Dass nun aber noch die Buslinien 4, 5 und 6, jeweils im Halbstundentakt hinzu kommen und zwei der drei Buslinien im Abstand von gerade einmal einer Minute eintrudeln und auf ihrer Weiterfahrt auch die exakt gleichen vier nächsten Haltestellen ansteuern werden, das ist für Max Bammert zuviel. "Die Linie 6 ist die überflüssigste Linie, die ich mir vorstellen kann", sagt er. 103-mal am Tag kommen die drei Busse zu "seiner" Haltestelle, mitten rein ins Chaos.

Das bricht hier dreimal täglich aus, morgens, mittags und abends - immer, wenn gleichzeitig Elterntaxis ins Wohngebiet rauschen, Schüler aus der Schule zum Bus oder ihrer Mitfahrgelegenheit rennen, Fahrradfahrer und Fußgänger dazukommen und sich die Busse in diesem unübersichtlichen Tumult in einem ständigen Stop-and-Go an Elterntaxis vorbeischlängeln müssen. Steht dann - wieder einmal - eine Mutter mit ihrem Auto mitten auf der Straße und blockiert den Weg, wird schon mal munter auf die Bushupe gedrückt. "Für unsere Straße ist das ein Horror!" - auch ohne weiße Winter mit zusätzlich hohen Schneebergen am Straßenrand.

Keine Direkt-Verbindung mehr ins Goldenbühl

Gleiche Situation, anderer Ort: Im Goldenbühl erleben die Anwohner in puncto Elterntaxis und Bus dasselbe Dilemma. Beklagen die Villinger der Wöschhalde allerdings ein Überangebot an Bussen, vermisst man hier etwas besonders: die Verbindungen zwischen den Gebieten Gol­denbühl und Wöschhalde/Haslach - nicht nur, aber ganz besonders wegen der medizinischen Angebote in der ehemaligen Goldenbühl-Klinik sind vielen, vor allem älteren Bürgern diese besonders wichtig. Der Umweg über den Bahnhof mit Umstieg auf eine andere Buslinie ist für sie ein beträchtlicher Aufwand und eine Verschlechterung zum früheren Fahrplan.

Bei der Stadt nimmt man die Einwände auf und will die Sache prüfen. Doch es klingt auch durch, dass man sich darauf einstellt, dass alle Beteiligten einen langen Atem haben müssen. Bis ein neues Bussystem von allen angenommen und wie gewünscht genutzt werde, so Bürger­meister Detlev Bührer zuletzt in einer Ausschusssitzung, könne es Jahre dauern.