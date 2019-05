Villingen-Schwenningen Gemischte Stimmung bei Händlern in Fußgängerzone

VS-Schwenningen. Es ist ein typischer Brückentag, der die Menschen schon früh in die Fußgängerzone zieht. Lebendiger als sonst wirkt die Muslen, und auch in den Cafés nehmen die ersten Gäste Platz. Zwischen Muslenplatz und C&A allerdings herrscht wenig Betrieb. Unverkennbar ist hier der größte Leerstand in den Ladenzeilen. Erst seit Anfang des Monats steht die Fläche der ehemaligen Boutique Anna neben dem Brillengeschäft 123 Brille leer, die Inhaberin hat sich an ihren zweiten Standort in Trossingen zurückgezogen, heißt es auf einem Plakat am Schaufenster.

"Das war zu erwarten", kommentiert die Schwenningerin Linda Gegg im Vorbeigehen. Traurig sei, dass an solch exponierter Stelle ein Geschäft mit mehreren Schaufenstern leer stehen muss. Anders sieht es indes schräg gegenüber beim ehemaligen Juweliergeschäft Müller aus, das seit Ende letzten Jahres verwaist ist. Hier soll in den kommenden Wochen die Unternehmerfamilie Menke aus Nagold, die den Hosenshop Madison links nebenan betreibt, ein weiteres Geschäft "mit Textilien" eröffnen, wie Geschäftsführer Matthias Menke berichtet. Über die Eröffnung und die genauen Ausrichtung des neuen Ladens hält er sich noch bedeckt.

Weiter unten am Muslenplatz ist seit rund zweieinhalb Jahren das Schulranzen-Fachcenter beheimatet. Die Ladengröße sei für das Angebot – im Gegensatz zum alten Standort an der Dauchinger Straße – ideal, sagt Inhaber Martin Gnädig. Wie viele Einzelhändler in der Muslen lebe er von den Stammkunden und von denjenigen, die gezielt Rucksäcke, Schulranzen oder Koffer kauften. "Laufkundschaft kommt sehr wenig vorbei. Das ist hier einfach 1b-Lage", meint er – und hofft, dass sich dies einmal durch den Zugang zum Forum VS ändern wird.