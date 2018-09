Villingen-Schwenningen Gemeinsames Gedenken ist die Idee

VS-Schwenningen. Seit Wochen bereits herrscht emsiges Treiben in den verschiedenen Gruppen des Hospiz-Fördervereins. Neben den klassischen Fragen der Vorbereitung, wie solchen des Ablaufs, des Programms oder der Verpflegung, ging es hierbei jedoch in erster Linie darum, die Lichterblüten herzustellen, deren Herablassen in den See auf der Möglingshöhe wortwörtlich den Höhepunkt der Veranstaltung bildet.

"900 Blüten sollen es insgesamt werden, bei etwa 600 sind wir derzeit", erklärt die Gründerin und Geschäftsführerin des Hospizes, Maria Noce, am Mittwoch im Gespräch mit unserer Zeitung. Dabei seien nicht nur die Mitarbeiter des Hospiz-Teams oder die ehrenamtlichen Helfer der Institution mit eingespannt. "Auch die zum Teil über 90-jährigen Teilnehmerinnen unseres Seniorenstammtisches vom Haus Lebensquelle haben bereits kräftig mitgeholfen", sagt die Pflegedienstleiterin Mechtild Wohnhaas-Ziegler. Überhaupt herrsche beim Basteln der Blüten wie jedes Jahr eine entspannte und fröhliche Stimmung bei sämtlichen Mithelfern.

Dieses Jahr hat daran, erzählen Noce, Wohnhaas-Ziegler und die betriebswirtschaftliche Geschäftsführerin Maria Haßmann, die 18-jährige Deborah Raimondo aus Villingen großen Anteil. Die 18-Jährige gehört zu einer Gruppe junger Menschen mit Behinderung, die im Haus Lebensquelle seit dem Verlassen der Schule montags bis freitags betreut wird. "Deborah hat in der Vorbereitung eine richtige Lebensaufgabe für sich gefunden und möchte an den Wochenenden gar nicht mehr nach Hause. Sie sieht sich schon nicht mehr als ein Mädchen in Betreuung, sondern als Mitarbeiterin", erzählt Noce und lacht. Deborahs Engagement gehe bereits so weit, dass sie auch ihre Eltern kurzerhand zum ehrenamtlichen Helferdienst am Lichterfest eingeteilt habe.