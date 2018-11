Villingen-Schwenningen Gemeinsam gegen das Vergessen

Die Gelegenheit, die erfolgreiche gemeinsame Geschichte fortzuschreiben, bietet sich schon am kommenden ­Wochenende. Dann wird die ­Harmonie Municipale de ­Pontarlier in Villingen-Schwenningen zu Gast sein. Das Programm, das bereits in Pontarlier großen Anklang fand, wird am Samstag, 17. November, 19.30 Uhr, im Franziskaner-Konzerthaus in Villingen zu hören sein.

Zum Abschluss des gemeinsamen Konzertmarathons zum Hundertjährigen des Waffenstillstandes werden die beiden Orchester am Sonntag die Zeremonie zum Volkstrauertag auf dem Villinger Friedhof umrahmen.

Karten können beim Kulturamt der Stadt, bei den Musikern des Großen Blasorchesters sowie an der Abendkasse erworben werden.