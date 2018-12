Villingen-Schwenningen Gemeinsam affenstark werden

Im "CrossFit Affenstark" können die Teilnehmer mittels einer App verschiedene wöchentlich stattfindende Kurse buchen. Hierbei wird besonder Wert auf kleine Kurse gelegt, da die individuelle Betreuung durch die Trainer im Vordergrund steht. Aus diesem Grund können auch Anfänger mit der Profis zusammen trainieren.

"Als Trainer finde ich es besonders toll, wenn Anfänger zu unseren Kursen kommen, da man bei Ihnen immer den größten Fortschritt beobachten kann" sagt Trainerin Fleur Gümbel. Im Vergleich zu "normalen" Fitnessstudios wird vor allem Wert darauf gelegt, miteinander zu trainieren. "Die Leute motivieren sich beim Training stets gegenseitig – so entsteht ein richtiges Gemeinschaftsgefühl beim Training", so Gümbel weiter.

"CrossFit Affenstark" ist die erste Crossfit-Box der Region – im Umkreis von 60 Kilometer ist es die einzige. "Wir haben speziell Villingen ausgewählt, da es hier so etwas einfach noch nicht gab. Langfristig wollen wir dann auch in Schwenningen eine Filiale eröffnen", so Trainer Roche Persingner.