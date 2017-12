Villingen-Schwenningen Gemeinderat verlängert Vertrag mit Köngeter

Villingen-Schwenningen. Der Gemeinderat hat den Vertrag mit dem Chef der Stadtwerke bis 2021 verlängert. Dies sei eine Bestätigung seiner guten Arbeit, hieß es in der Sitzung am Dienstag. Der aus Schwäbisch Gmünd stammende Köngeter leitet die Stadtwerke Villingen-Schwenningen seit 1999. Drei Großprojekte wurden unter seiner Leitung realisiert: Die Stadtwerke nahmen die Tiefgarage unter der Neuen Tonhalle in Villingen 2001 neu in Betrieb, das Neckarbad in Schwenningen wurde 2003 eingeweiht und 2004 der EnBW das Schwenninger Stromnetz abgekauft – ohne Rücklagen und mit wenig Eigenkapital alles eigentlich gar nicht machbar für die 100-prozentige Tochter der Stadt. Deshalb holte man sich die Thüga Aktiengesellschaft als 30-prozentiger Teilhaber ins Boot.