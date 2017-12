Der Gemeinderat trifft sich in dieser Woche zu zwei Sitzungen. Am heutigen Dienstag sollen ab 17 Uhr in einer Sondersitzung die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe sowie der Haushalt für 2018 verabschiedet werden. VS-Schwenningen. Am Mittwoch, 13. Dezember, um 16.30 Uhr, beraten die Gremiumsmitglieder, ebenfalls in der Neuen Tonhalle, ob die städtische Galerie weiterhin im Amt für Kultur geführt wird, oder ob eine Zusammenführung mit der Abteilung Museen in Frage kommt. Auch die Option, die Galerie an einen Verein zu übergeben, steht dabei zur Debatte. Auf dem 5000 Quadratmeter großen Emes-Gelände plant die WI-Projektsteuerung GmbH aus Hildesheim, ein Senioren- und Pflegeheim anzusiedeln. Die Gemeinderäte stimmen über die Aufstellung des vorhabenzogenen Bebauungsplans ab. Ob mit der Messegesellschaft Verhandlungen aufgenommen werden, um 2018 auf dem Messegelände probeweise große Jahrmärkte abzuhalten, wird ebenfalls beraten. Die Fragestunde für Bürger für die Sitzung am Mittwoch, 13. Dezember, ist für etwa 18 Uhr vorgesehen.