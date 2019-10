Villingen-Schwenningen Gemeinderat beschließt öffentliches WLAN

Gehör hatte die Protestaktion bei der Verwaltung durchaus gefunden, dass machte Jörg Röber deutlich, dennoch stimme man seitens der Verwaltung dem nicht zu. Für Karl-Henning Lichte (Freie Wähler) ein Unding, man sei dabei, "etwas sehr Ungutes" für die Menschen in VS zu beschließen, warnte Lichte mit "einem sehr schlechten Gefühl" im Bauch. "Die Forschung ist noch nicht so weit!"

Befürworter möchten attraktive Innenstadt

Ein weiterer Skeptiker meldete sich mit dem AfD-Sprecher Martin Rothweiler zu Wort. Beim besten Willen könne er nicht nachvollziehen, dass man zusätzlich zum UMTS-Netz auch noch ein freies WLAN benötige. Allerdings sei bei diesem Thema selbst seine Fraktion gespalten.

Die Grünen befürworten aufgrund der großen Vorteile ein freies WLAN in VS, so Ulrike Salat. "Wenn wir wollen, dass die Leute in die Innenstädte gehen, dann müssen wir die Innenstädte attraktiv machen und das schaffen wir mit solchen Vorhaben." Ganz viel "Leidenschaft" legte Frank Bonath für die FDP in sein Plädoyer für ein freies WLAN und sah es als großes Zukunftsthema. "Es ist zukunftsweisend" für eine Stadt wie Villingen-Schwenningen, befand auch Nicola Schurr seitens der SPD.

Bei vier Gegenstimmen und zwei Enthaltungen sprachen sich die Stadträte mehrheitlich für das freie WLAN aus.