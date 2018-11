Villingen-Schwenningen. Mit der Umbenennung der SVS Thüga Beteiligungsgesellschaft in SVS Beteiligungsgesellschaft beschäftigt sich der Gemeinderat zum Auftakt seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 14. November. Beginn ist um 16 Uhr im Münsterzentrum in Villingen. Weitere Themen sind unter anderem der Schulverband am Deutenberg in Schwenningen und ein Notfall- und Gefahrenreaktionssystem.