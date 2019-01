Villingen-Schwenningen Gemeindehaus statt Festhalle

Nicht mehr ins Programm aufgenommen hat der Musikverein sein Fest an Christi Himmelfahrt. Der immense Erfolg im Vorjahr bestätigte den Vorstand sein zweitägiges Herbstfest rund um die Festhalle weiter auszubauen. Fix im Terminkalender steht auch das Konzert "Ab in die Ferien", zu welchem zum Schuljahresende zahlreiche Zuhörer den Weg in den Pfarrgarten fanden.

Planungen für ein Kirchenkonzert sind am Laufen. Der Termin hängt vom Sanierungsablauf der Pfarrkirche ab. Nachdem das Wetter einige Jahre einen Strich durch die Rechnung machte, war es den Musikern im Vorjahr gegönnt, die Tagwacht am Maifeiertag im vollen Umfang zu gestalten.

Bereit neue Wege zu beschreiten war der Musikverein auch im Bereich der Jugendausbildung, die er mit einem Familientag und Spielen für Jung und Alt bereicherte. Neun Kinder in der musikalischen Früherziehung sind in zwei Gruppen aufgeteilt, die im Anschluss in den Blockflötenunterricht wechseln. Sieben weitere Jugendliche sind derzeit in der Instrumentalausbildung, welche die Musikschule "Hast du Töne" übernimmt.

Die finanzielle Situation des Musikvereins ist gut, weshalb er seinen Bestand im Vorjahr um einige Trachten, neue Noten und eine neue Regalwand für seinen Probenraum erweiterte.

Die Wahlen bestätigten den stellvertretenden Vorsitzenden Norbert Bechtold, Kassiererin Carola Klein und die aktiven Beisitzer Sarah Klein und Armin Kapp in ihren Ämtern. Neuer aktiver Beisitzer ist Christian Klein. Passiver Beisitzer bleibt Markus Lemke.

Derzeit zählt der Musikverein Weigheim 113 Mitglieder. Von den 47 aktiven Musiker sind 28 über und 19 unter 18 Jahren.