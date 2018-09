VS-Villingen (ir). Mit einem vielseitigen Programm feiert die Pfarrei St. Bruder Klaus anlässlich ihres Patroziniums am Sonntag, 23. September, ihr beliebtes Gemeindefest. Dieses beginnt um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche. Anschließend sind alle Gäste aus Nah und Fern zum gemeinsamen Mittagessen ins Gemeindehaus eingeladen. Mit einem Festprogramm aus Kinderbelustigung, Tag der offenen Tür im Kindergarten, Tombola, Italienischer Cafeteria, Pfadfinderaktionen, Turmbesteigung und weiteren Aktivitäten geht der Festbetrieb weiter bis um 17 Uhr. Das Fest endet mit einem Benefizkonzert mit der Gruppe "The Certain Some­thing" in der Kirche zugunsten des Fohrenhofs in Unterkirnach. Karten hierfür sind im Vorverkauf unter anderem beim Schwarzwälder Boten, bei der Tourist-Information VS und auch noch an der Abendkasse erhältlich.