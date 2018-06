VS-Villingen. Im Rahmen des Kindergottesdienst-Projekts "Gott lädt uns ein an seinen Tisch" veranstalten die vier evangelischen Gemeinden in der Villinger Innenstadt auch einen gemeinsamen Abend: Am Dienstag, 19. Juni, 19 Uhr, sind alle Interessierten eingeladen, ins Gemeindezentrum der Lukasgemeinde (Sperberstraße 29) zu kommen. Zahlreiche Kinder beschäftigen sich momentan im Kindergottesdienst intensiv mit dem Thema "Abendmahl". Beim Gemeindeabend sollen auch ihre Eltern und alle anderen Gemeindeglieder die Möglichkeit haben, über dieses Thema nachzudenken, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und Fragen zu besprechen.