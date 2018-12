Villingen-Schwenningen Gelungener Auftakt der Turngala

Villingen-Schwenningen - Ausgefallene Darbietungen, spektakuläre Akrobatik und ein restlos begeistertes Publikum: So gestaltete sich am Freitagabend die Turngala unter dem Schlagwort "Reflexion" in der Schwenninger Deutenberghalle. Rund 1200 Zuschauer waren gekommen, um den Auftakt der Tournee des Badischen (BTB) und des Schwäbischen Turnerbunds (STB) zu erleben.