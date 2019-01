Villingen-Schwenningen Geldsorgen belasten

VS-Schwenningen. Alles andere als rosig sieht es derzeit für die Sektion Baar des Deutschen Alpenvereins aus, wie bei der Hauptversammlung deutlich wurde. Mitglieder- und Geldsorgen belasten den Verein rund um den Vorsitzenden Frank Fehr, der in seinem Rückblick unter anderem das Sommerfest an der Schwenninger Hütte im Hintertal bei Triberg anführte. Es habe sowohl an Helfern als auch an Umsatz gemangelt. So überlegt der Vorstand, die künftigen Sommerfeste nur noch an der Biwakschachtel auf der Möglingshöhe, die gleichzeitig Sektionssitz ist, zu feiern. Dort sei der personelle und finanzielle Aufwand nicht so hoch und es gebe mehr Laufkundschaft.