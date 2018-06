Villingen-Schwenningen Gelbe Kärtchen für die Fusion

VS-Villingen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Markus Grimm konnte am Mittwochabend in der Neuen Tonhalle 215 gewählte Vertreter aus dem gesamten Geschäftsbezirk begrüßen. Ralf Schmitt sprach im Bericht des Vorstandes von stabilen konjunkturelle Rahmenbedingungen, trotz anhaltenden Niedrigzinses, zunehmender Regulatorik und hohen Wettbewerbsdrucks. Die Leistungsbilanz der Volksbank mit einer regionalen Wertschöpfung von rund 41 Millionen Euro an Steuern, Gehaltszahlungen und Investitionen sowie das soziale Engagement für Vereine und Organisationen aus der Region könne sich sehen lassen, so Schmitt.

Das betreute Kundenvolumen stieg auf 5,938 Milliarden Euro, die Bilanzsumme um fünf Prozent auf 4,28 Millionen. Aus dem Bilanzgewinn von rund vier Millionen Euro werde an die 54 000 Genossenschaftsmitglieder in diesen Tagen eine dreiprozentige Dividende (rund 1,5 Millionen Euro) ausgeschüttet. In 2018 sei die Volksbank gut gestartet, das Kreditwachstum setze sich fort, die Ertragslage sei gut, wurde Schmitt aktuell. Am Konjunkturhimmel mache er indes Gewitterwolken aus. Auftragseingänge seien rückläufig, vor allem bei den Automobilzulieferern der Region. Zur erhofften Zinswende sagte das Vorstandsmitglied: "Sie ist da, aber sie dauert". An der Sparfront werde sich in den nächsten eineinhalb bis zwei Jahren noch nichts tun.

Ein Augenmerk legte Schmitt auf die Nachhaltigkeit. Seit 2012 habe die Volksbank – nicht zuletzt durch den Neubau am Riettor – rund 800 Tonnen CO 2 eingespart. Derzeit fallen 2,19 Tonnen pro Mitarbeiter an, bis Ende 2019 soll dieser Wert auf zwei Tonnen sinken. Die Digitalisierung werde dazu beitragen, glaubt Schmitt und stellte innovative Vertriebs- und Servicewege vor. Unter anderem können Kunden bis Jahresende an 15 Stationen "VoBa Live" erleben, ein Selbstbedienungsterminal, dessen Dienste man sich ab Juli auch auf das eigene Tablet holen kann.