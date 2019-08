Villingen-Schwenningen Geht hier ein Katzen-Hasser um?

Villingen-Schwenningen/Mönchweiler - Tierfreunde in und um die Doppelstadt sind erschüttert und besorgt: Treibt ein Katzenhasser in der Gegend sein Unwesen? Der Fall von Joker, einem Thaikater in Mönchweiler, der vermutlich mit einem Luftgewehr angeschossen wurde, lässt jedenfalls die Alarmglocken schrillen.