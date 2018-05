Villingen-Schwenningen Geheimtipp für Gartenfreunde

VS-Pfaffenweiler. Ist es am Samstag, 12. Mai, 15 bis 17 Uhr, schon der 51. Pflanzenflohmarkt in Pfaffenweiler oder erst die Goldene 50. Ganz genau hat es Angela Gampp nicht abgezählt, was in den vergangenen 30 Jahren am Platz hinter dem Rathaus und vor dem Feuerwehrhaus über die Bühne ging.