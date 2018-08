Villingen-Schwenningen Gegröle und Gelächter schallen über den Hof

VS-Villingen. Bei strahlendem Sonnenschein startete das Clowntheater mit dem Programm "Heimlich-Unheimlich". Die Kinder saßen erwartungsvoll auf ihren Bänken, knabberten Popcorn oder aßen Pommes. Die Erwachsenen belegten eher die etwas hinteren Reihen.

Clown Beppo mit seinem üblichem Clownoutfit, Ferdinand im Nachthemd mit langer Rüschenunterhose, starteten in die Jubiläumsshow und machten sich fertig fürs Zubettgehen. Eingeschlossen Zähneputzen und auf die Toilette gehen. Das Gegröle der Kinder war groß als Uwe Spille, Clown Ferdinand, seine Haare mit einer Klobürste kämmte, dass er erst auf Zurufe der Kinder zu bemerken scheint.

Nachdem beide bereit sind zu schlafen, fängt die eigentliche Geisterstunde an – bei der sich das Duo gegenseitig mit übergeworfenen Laken erschreckt, eine Kiste mit der Aufschrift "aufmachen verboden" öffnet und das Programm durch einige Gesangseinlagen unterstreicht. Mit Ferdinand an der Ziehharmonika und Beppo an der Trommel führen sie eigens komponierte Lieder auf.