Villingen-Schwenningen Gefühl des Jugendballs lebt wieder auf

VS-Villingen. Das Gefühl des Aufbruchs und der Lebensfreude von damals zurückzuholen, das war für Jörg Biermann vor elf Jahren der Anlass für die Idee, die "Jugendbälle" von einst im großen Saal des Münsterzentrums wiederaufleben zu lassen. Ein Jahr später wurde der Verein "Jugendball" gegründet. Jörg Biermann ist der Vorsitzende, Eric Dörr sein Stellvertreter, Conny Isak-Schuler erledigt das Schriftliche und Marion Köhl wacht über die Kasse.

Letztere wird mit dem Eintrittsgeld von fünf Euro pro Besucher gefüllt und hernach für einen guten Zweck wieder ausgeschüttet. "Es war für uns von Anfang an klar, dass wir mit dem Erlös unserer Bälle benachteiligte Kinder in Villingen-Schwenningen unterstützen werden", sagt Biermann. 15 000 Euro kamen bisher in all den Jahren zusammen und wurden in diesem Sinne an verschiedene Adressen weitergereicht.

Am diesem Samstag findet das Revival, das Biermann zusammen mit einem guten Dutzend Vereinsmitgliedern im Münsterzentrums alljährlich auf die Beine stellt, nach einem Jahr Zwangspause zum zehnten Mal statt. Zur "Jugend" zählen die zwar alle nicht mehr, aber schließlich ist man immer so jung wie man sich fühlt. Und bei der von Michael Reichenberger und Eric Dörr aufgelegten Musik aus den 1970er- und 1980er-Jahren, Chips und Salzstengel knabbernd, ein Asbach-Cola in der Hand, Pril-Blumen an der Wand und den Freunden von damals an der Seite, fühlt man sich sehr jung.