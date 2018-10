Villingen-Schwenningen Gefahr von Erdbeben einbeziehen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Landtagsabgeordneter Karl Rombach (CDU) fordert: "Die aktuelle Neubewertung der Erdbebengefährdung für Baden-Württemberg muss für die Endlagersuche in Deutschland und der Schweiz berücksichtigt werden." In der Sitzung des Landtages am 11. Oktober befragte Rombach die Landesregierung, wie sie die Neubewertung der Erdbebengefährdung für Baden-Württemberg durch das Deutsche Geoforschungszentrum Potsdam für die Suche nach atomaren Endlagern in Deutschland und der Schweiz einschätzen würde. Rombach sagt: "Das Thema hat für uns im Schwarzwald-Baar-Kreis regionale Relevanz, denn alle Standortregionen, die die Schweiz aktuell ins Auge fasst, liegen im Grenzgebiet zu Baden-Württemberg."