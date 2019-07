Villingen-Schwenningen Gefälschte Papiere gegen Geld

Seit 1991 lebt der Serbe selbst in Deutschland, zunächst habe er 13 Jahre in einer Fabrik gearbeitet, mittlerweile sei er im Baugewerbe tätig. Dass er all das getan hat, gab er im Villinger Amtsgericht zu. Entsprechend milde fiel die Strafe nun aus – zehn Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur dreijährigen Bewährungszeit. Wäre er tiefer in den Strudel der Bande geraten, hätte das Urteil schärfer ausfallen können.

Im Rahmen der Ermittlungen waren viele belastende Chat-Verläufe gesichtet worden, die bereits im November bei einer Verhandlung im Rottweiler Amtsgericht Thema waren. Ohne sie hätte es diese Verfahren wohl nie gegeben, machte ein Ermittler der Kripo damals deutlich. Von einer Vertrauensperson habe man einen Tipp zu gefälschten Dokumenten für Nicht-EU-Bürger bekommen und 2016 mit der Telefonüberwachung der Verdächtigen begonnen. Bei Durchsuchungen wurden später gefälschte Dokumente gefunden, die manchmal in nur einem Tag entstanden sind und doch qualitativ hochwertig waren. Überrascht hat immer wieder das professionelle Vorgehen. Später habe man gefälschte Dokumente in Folge von Durchsuchungen sichergestellt.

"Die Fälschungen waren gut genug, um unter anderem bei den Städten Villingen und Schramberg einen Wohnsitz anzumelden, Mobilfunkverträge abzuschließen und Polizeikontrollen zu passieren", so ein Ermittler vor Gericht in Rottweil. Und auch für einen Zeugen stand fest: "Es war klar: Das ist ein eingespieltes Team." Die Bande habe sich ein ganzes Netzwerk aufgebaut, darunter auch einige Gastronomen in Villingen-Schwenningen. Für die Geldüberweisungen und die Kundenvermittlung seien Strohmänner eingebunden worden – einer von ihnen saß nun also vor dem Villinger Amtsgericht.