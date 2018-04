Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Mittwoch, 9. Mai, um 18 Uhr und am Donnerstag, 7. Juni, um 14 Uhr, finden im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis in VS-Villingen jeweils Infoveranstaltungen zum Thema "Verdacht einer Kindeswohlgefährdung" statt. Um Kindeswohlgefährdungen vorzubeugen, diese rechtzeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln, soll allen Personen im Kreis, die beruflich in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen kommen, eine erfahrene Fachkraft beratend zur Seite stehen. Anmeldungen zur Infoveranstaltung werden bis spätestens zum 2. Mai, beziehungsweise für die Infoveranstaltung am 7. Juni bis zum 31. Mai unter Mail: S.Herrmann@lrasbk.de oder Telefon: 07721/91 37132 entgegen genommen.