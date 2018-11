Zum Gedenken an die Reichspogromnacht legte Oberbürgermeister Rupert Kubon am Freitagabend im Rahmen einer gemeinsamen Feierstunde der Stadt sowie der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde einen Kranz an der Gedenktafel für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft bei der Johanneskirche in der Gerberstraße nieder. Neben ihm rechts Udo Stober, Pfarrer der evangelischen Markusgemeinde und Gunter Berberich, Pastoralassistent der katholischen Seelsorgeeinheit Villingen. Die Gedenktafel wurde vor 40 Jahren auf Initiative von Rudolf Jahnke an dem früheren Betsaal angebracht. Vor der Kranzniederlegung hatten die Arbeitsgemeinschaften Christlicher Kirchen (ACK) in Villingen und Schwenningen zu ökumenischen Andachten zum Gedenken an die Pogrome und die Zerstörung des jüdischen Lebens unter dem Leitwort "Erinnerung und Verantwortung" eingeladen. Mit den Andachten und der Gedenkfeier in VS wurde anlässlich des 80. Jahrestages der Reichspogromnacht der jüdischen Opfer in besonderer Weise gedacht. Kubon erklärte in seiner Ansprache vor zirka 60 Bürgern, dass es gerade in der heutigen Zeit wichtig sei, dass daran erinnert werde. Foto: Niggemeier