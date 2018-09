Villingen-Schwenningen Gedenken an das Kriegsende

Ergänzt werden die Werke durch verschiedene Texte, die die Schrecken dieses Krieges beleuchten. Diese Texte, von Achim Fiedler ausgewählt, trägt Henry Greif vor. Außerdem stehen zwei Werke von Claude Debussy auf dem Programm, Clair de Lune aus der Suite Bergamasque wird in der Orchesterfassung von André Caplet gespielt, Caplet erlitt im Krieg eine Gasvergiftung, an deren Folgen er später starb. Debussy selbst hat das Lied "Noel des enfants qui n’ont plus maison" für die Kriegswaisen geschrieben, selbst war er schwer krebskrank, er starb 1918.

Josef Suk war Geiger eines böhmischen Streichquartetts, das seit 1914 verpflichtet war, Konzerte mit der österreichischen Kaiserhymne zu beginnen. Er wollte das durch ein Werk ergänzen, das das Wohl des tschechischen Volkes eindrücklich in Musik fasste und schrieb die Meditation über den altböhmischen Choral St. Wenzel, der das kulturelle Identitätssymbol des tschechischen Volkes ist.

Damit nutzt das Sinfonieorchester das große Festkonzert für das Gedenken an das Ende eines furchtbaren Krieges, dem 17 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind. Die Idee, dieses Ereignis musikalisch aufzugreifen, hatte Achim Fiedler, der sich als letzter von fünf Kandidaten präsentiert, die sich als musikalischer Leiter des Sinfonieorchesters beworben haben.

Am 13. Oktober wählen die aktiven Musiker des Vereins den Nachfolger von Jörg Iwer, der dann ab der Saison 2019 am Dirigentenpult steht.

Karten für das Konzert im Franziskaner-Konzerthaus am Mittwoch, 3. Oktober, 17 Uhr, gibt es im Ticketshop im Franziskaner-Kulturzentrum für 28, 24 und 20 Euro (07721/82-2525). Schüler und Studenten bezahlen die Hälfte.