Villingen-Schwenningen Gedenken an besonderem Ort

VS-Villingen. Es ist unverkennbar ein besonderer Ort, den sich Hermann Krafft vom Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) für das Gedenken an die beiden im vergangenen Jahr verstorbenen Persönlichkeiten aus dem VS-Stadtleben ausgesucht hat. Denn hier am Warenberg können Spaziergänger einen traumhaften Blick auf Villingen genießen – und das zukünftig ebenfalls im Sitzen. Denn gegenüber der Warenbergschule steht nun eine massive Sitzbank, die an Felix Zinke und Bernd Schenkel erinnern soll. Das macht auch die dort angebrachte Plakette deutlich.

"Die beiden sind 2017 mitten in ihrer aktiven Tätigkeit verstorben – hier können wir uns nun gemeinsam an sie erinnern", erklärt Krafft. Er sah das Zusammenkommen am Dienstag bewusst nicht als Trauer- sondern als Einweihungsfeier: "Das hier soll nicht als Ende stehen, sondern wir wollen mit der Bank und dem Baum einen neuen Anfang setzen." Das engagierte BUND-Mitglied erinnerte dabei an Schenkel und Zinke – und machte auch deutlich, warum gerade dieser Platz für die Gedenkbank mit der direkt daneben gepflanzten Wildkirsche ausgesucht wurde. "Beide waren hier oft unterwegs, Bernd Schenkel auf dem Weg zum Magdalenenberg, Felix Zinke, weil er in der Nähe gewohnt hat."

Zinke, der für den Naturschutz als freiberuflicher ökologischer Berater tätig war und im Alter von 68 verstorben ist, habe den Hang zudem ein Mal in Winter zum Skifahren genutzt.